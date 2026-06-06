Lotto results for Saturday, June 6 2026

Lotto: 08 | 16 | 20| 40 | 50 | 51 Bonus Ball: 22

Lotto Plus 1: 11 | 12 | 35| 44 | 45 | 46 Bonus Ball: 41

Lotto MAX 5: 12 | 25 | 28 | 31 | 48 | 49 Bonus Ball: 20