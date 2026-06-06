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Lotto results for Saturday, June 6 2026

By Sunday World
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The lotto results for Saturday, June 6 2026, are available.

Lotto results for Saturday, June 6 2026

Lotto:                08 | 16 | 20| 40 | 50 | 51           Bonus Ball: 22

Lotto Plus 1:      11 | 12 | 35| 44 | 45 | 46          Bonus Ball: 41

Lotto MAX 5:      12 | 25 | 28 | 31 | 48 | 49          Bonus Ball:  20

  • Lotto results for Saturday, June 6, 2026, were announced.
  • Main Lotto numbers: 08, 16, 20, 40, 50, 51; Bonus Ball: 22.
  • Lotto Plus 1 numbers: 11, 12, 35, 44, 45, 46; Bonus Ball: 41.
  • Lotto MAX 5 numbers: 12, 25, 28, 31, 48, 49; Bonus Ball: 20.
  • Players are encouraged to check their tickets against these winning numbers.
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