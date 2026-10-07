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Lotto results for Wednesday, October 7 2026

By Sunday World
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Lotto results are out
The lotto results for Wednesday, October 7 2026, are available.

Lotto results for Wednesday, October 7 2026

Lotto:              09| 10| 16| 23| 29| 33        Bonus Ball: 47

Lotto Plus 1:    15| 19| 24| 42| 46| 51        Bonus Ball: 01

Lotto MAX 5:    03| 05| 24| 40| 47| 49        Bonus Ball: 28

 

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  • Lotto results for Wednesday, October 7, 2026, are 09, 10, 16, 23, 29, 33 with Bonus Ball 47.
  • Lotto Plus 1 numbers are 15, 19, 24, 42, 46, 51 with Bonus Ball 01.
  • Lotto MAX 5 numbers are 03, 05, 24, 40, 47, 49 with Bonus Ball 28.
  • The Lotto draw includes a Bonus Ball for each game variant.
  • Readers are encouraged to subscribe to the newsletter.

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