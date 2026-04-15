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Lotto results for Wednesday, April 15 2026

By Sunday World
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The lotto results for Wednesday, April 15 2026, are available.

Lotto results for Wednesday, April 15 2026

Lotto:                01 | 02 | 10 | 22 | 27 | 54             Bonus Ball:  55

Lotto Plus 1:       03 | 04 | 06| 09 | 12 | 37           Bonus Ball:  21


Lotto Plus 2:       06 | 14 | 17 | 27 | 42 | 55           Bonus Ball:  34

 

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  • Lotto results for Wednesday, April 15, 2026, have been announced.
  • Main Lotto numbers: 01, 02, 10, 22, 27, 54; Bonus Ball: 55.
  • Lotto Plus 1 numbers: 03, 04, 06, 09, 12, 37; Bonus Ball: 21.
  • Lotto Plus 2 numbers: 06, 14, 17, 27, 42, 55; Bonus Ball: 34.
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