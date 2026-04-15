Lotto results for Wednesday, April 15 2026

Lotto: 01 | 02 | 10 | 22 | 27 | 54 Bonus Ball: 55

Lotto Plus 1: 03 | 04 | 06| 09 | 12 | 37 Bonus Ball: 21

Lotto Plus 2: 06 | 14 | 17 | 27 | 42 | 55 Bonus Ball: 34

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