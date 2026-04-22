Lotto results for Wednesday, April 22 2026

Lotto: 10 | 12 | 23 | 26 | 27 | 37 Bonus Ball: 05

Lotto Plus 1: 20 | 26 | 32 |48 | 50 | 57 Bonus Ball: 34

Lotto Plus 2: 09 | 20 | 23 | 27 | 41 | 57 Bonus Ball: 1

Visit SW YouTube Channel for our video content