Lotto results for Wednesday, April 22 2026
Lotto: 10 | 12 | 23 | 26 | 27 | 37 Bonus Ball: 05
Lotto Plus 1: 20 | 26 | 32 |48 | 50 | 57 Bonus Ball: 34
Lotto Plus 2: 09 | 20 | 23 | 27 | 41 | 57 Bonus Ball: 1
- Lotto winning numbers for April 22, 2026, are 10, 12, 23, 26, 27, 37 with Bonus Ball 05.
- Lotto Plus 1 numbers are 20, 26, 32, 48, 50, 57 with Bonus Ball 34.
- Lotto Plus 2 numbers are 09, 20, 23, 27, 41, 57 with Bonus Ball 01.
- The results include both main numbers and bonus balls for each draw.
- Additional content is available on the SW YouTube Channel.