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Lotto results for Wednesday, April 22 2026

By Sunday World
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The lotto results for Wednesday, April 22 2026, are available.

Lotto results for Wednesday, April 22 2026

Lotto:                10 | 12 | 23 | 26 | 27 | 37             Bonus Ball:  05

Lotto Plus 1:       20 | 26 | 32 |48 | 50 | 57           Bonus Ball:  34


Lotto Plus 2:       09 | 20 | 23 | 27 | 41 | 57           Bonus Ball:  1

 

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  • Lotto winning numbers for April 22, 2026, are 10, 12, 23, 26, 27, 37 with Bonus Ball 05.
  • Lotto Plus 1 numbers are 20, 26, 32, 48, 50, 57 with Bonus Ball 34.
  • Lotto Plus 2 numbers are 09, 20, 23, 27, 41, 57 with Bonus Ball 01.
  • The results include both main numbers and bonus balls for each draw.
  • Additional content is available on the SW YouTube Channel.
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