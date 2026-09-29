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Powerball results for Tuesday, September 29 2026

By Sunday World
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Powerball results for Tuesday, September 29, 2026 have been revealed.

Powerball results for Tuesday, September 29 2026

Powerball numbers:

17| 19 | 24 |43| 44  Powerball: 06

Powerball Xtra numbers:

17| 18 | 22 |34| 50  Powerball: 02

 

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  • The Powerball numbers for Tuesday, September 29, 2026, are 17, 19, 24, 43, and 44.
  • The Powerball for the main draw on this date is 06.
  • The Powerball Xtra numbers for Tuesday, September 29, 2026, are 17, 18, 22, 34, and 50.
  • The Powerball for the Xtra draw on this date is 02.
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