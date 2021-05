Hollywoodbets Super League will see huge growth in Women football

Johannesburg – The newly announced partnership between SAFA and Hollywood Bets will see phenomenal growth in women’s football.

With over 30 players scattered around the world plying their trade with top leagues, the new sponsorship is set to galvanize the remarkable growth among women football.

Below are all South African women playing overseas:

1. Cassidy Arendse (Angelina College, USA)

2. Kholosa Biyana (Sporting Gijon, Spain)

3. Sinoxolo Cesane (East Tennessee State University, USA)

4. Karabo Dhlamini (University of Northwestern Ohio, USA)

5. Maria Diedrick (Univ. of Arkansas Rich Mountain, USA)

6. Ember Edwards (Black Rock FC, USA)

7. Ode Fulutudilu (Glasgow City, Scotland)

8. Thina Ganto (Black Rock FC, USA)

9. Cayla Goncalves (Univ. of Arkansas Pine Bluff, USA)

10. Refiloe Jane (AC Milan, Italy)

11. Thembi Kgatlana (SD Eibar, Spain)

12. Anele Komani (University of West Alabama, USA)

13. Letago Madiba (Fatih Vatanspor, Turkey)

14. Kuhle Madlokazi (Black Rock FC, USA)

16. Noko Matlou (SD Eibar, Spain)

17. Hildah Magaia (Morön BK, Sweden)

18. Linda Motlhalo (Djurgarden, Sweden)

19. Amanda Mthandi (CD Badajoz, Spain)

20. Faith Nokuthula (Brighton & Hove Albion, England)

21. Shakira O’Malley (University of Northwestern Ohio, USA)

22. Kelso Peskin (Stade Brestois, France)

23. Drishana Pillay (Oral Roberts University, USA)

24. Monique Posthumus (Iowa Lakes Comm College, USA)

25. Nwabisa Qoba (Black Rock FC, USA)

26. Lebogang Ramalepe (Dinamo Minsk, Belarus)

27. Rachel Sebati (Fatih Vatanspor, Turkey)

28. Jermaine Seoposenwe (Sporting Braga, Portugal)

29. Leandra Smeda (Famalicao, Portugal)

30. Janine van Wyk (Glasgow City, Scotland)

31. Nothando Vilakazi (EDF Logroño, Spain)

32. Ella Woermann (RCL Leiderdorp 2, Netherlands).

