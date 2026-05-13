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Lotto results for Wednesday, May 13 2026

By Sunday World
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The lotto results for Wednesday, May 13 2026, are available.

Lotto results for Wednesday, May 13 2026

Lotto:                01 | 22 | 37| 40 | 51 | 58            Bonus Ball: 43

Lotto Plus 1:      18 | 22 | 32| 35 | 46 | 50          Bonus Ball: 11


Lotto Plus 2:      02 | 11 | 13| 14 | 42 | 56           Bonus Ball:  58

 

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  • Lotto results for Wednesday, May 13, 2026, have been announced.
  • Main Lotto winning numbers: 01, 22, 37, 40, 51, 58 with Bonus Ball 43.
  • Lotto Plus 1 winning numbers: 18, 22, 32, 35, 46, 50 with Bonus Ball 11.
  • Lotto Plus 2 winning numbers: 02, 11, 13, 14, 42, 56 with Bonus Ball 58.
  • Additional video content is available on the SW YouTube Channel.
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Lotto:                01 | 22 | 37| 40 | 51 | 58            Bonus Ball: 43

Lotto Plus 1:      18 | 22 | 32| 35 | 46 | 50          Bonus Ball: 11

Lotto Plus 2:      02 | 11 | 13| 14 | 42 | 56           Bonus Ball:  58

 

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