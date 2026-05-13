Lotto results for Wednesday, May 13 2026

Lotto: 01 | 22 | 37| 40 | 51 | 58 Bonus Ball: 43

Lotto Plus 1: 18 | 22 | 32| 35 | 46 | 50 Bonus Ball: 11

Lotto Plus 2: 02 | 11 | 13| 14 | 42 | 56 Bonus Ball: 58

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