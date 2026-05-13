Lotto results for Wednesday, May 13 2026
Lotto: 01 | 22 | 37| 40 | 51 | 58 Bonus Ball: 43
Lotto Plus 1: 18 | 22 | 32| 35 | 46 | 50 Bonus Ball: 11
Lotto Plus 2: 02 | 11 | 13| 14 | 42 | 56 Bonus Ball: 58
- Lotto results for Wednesday, May 13, 2026, have been announced.
- Main Lotto winning numbers: 01, 22, 37, 40, 51, 58 with Bonus Ball 43.
- Lotto Plus 1 winning numbers: 18, 22, 32, 35, 46, 50 with Bonus Ball 11.
- Lotto Plus 2 winning numbers: 02, 11, 13, 14, 42, 56 with Bonus Ball 58.
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Lotto: 01 | 22 | 37| 40 | 51 | 58 Bonus Ball: 43
Lotto Plus 1: 18 | 22 | 32| 35 | 46 | 50 Bonus Ball: 11
Lotto Plus 2: 02 | 11 | 13| 14 | 42 | 56 Bonus Ball: 58