Lotto results for Wednesday, October 7 2026
Lotto: 09| 10| 16| 23| 29| 33 Bonus Ball: 47
Lotto Plus 1: 15| 19| 24| 42| 46| 51 Bonus Ball: 01
Lotto MAX 5: 03| 05| 24| 40| 47| 49 Bonus Ball: 28
- Lotto results for Wednesday, October 7, 2026, are 09, 10, 16, 23, 29, 33 with Bonus Ball 47.
- Lotto Plus 1 numbers are 15, 19, 24, 42, 46, 51 with Bonus Ball 01.
- Lotto MAX 5 numbers are 03, 05, 24, 40, 47, 49 with Bonus Ball 28.
- The Lotto draw includes a Bonus Ball for each game variant.
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