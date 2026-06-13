Lotto results for Saturday, June 13 2026
Lotto: 04 | 07 | 19 | 26 | 49 | 50 Bonus Ball: 46
Lotto Plus 1: 06 | 12 | 24| 32 | 36 | 47 Bonus Ball: 49
Lotto MAX 5: 05 | 12| 19| 21 | 30 | 46 Bonus Ball: 13
- Lotto results for Saturday, June 13, 2026, have been announced.
- Main Lotto winning numbers: 04, 07, 19, 26, 49, 50; Bonus Ball: 46.
- Lotto Plus 1 numbers: 06, 12, 24, 32, 36, 47; Bonus Ball: 49.
- Lotto MAX 5 numbers: 05, 12, 19, 21, 30, 46; Bonus Ball: 13.
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