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Lotto results for Saturday, June 13 2026

By Sunday World
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The lotto results for Saturday, June 13 2026, are available.

Lotto results for Saturday, June 13 2026

Lotto:                04 | 07 | 19 | 26 | 49 | 50           Bonus Ball: 46

Lotto Plus 1:      06 | 12 | 24| 32 | 36 | 47       Bonus Ball: 49


Lotto MAX 5:      05 | 12| 19| 21 | 30 | 46           Bonus Ball:  13

 

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  • Lotto results for Saturday, June 13, 2026, have been announced.
  • Main Lotto winning numbers: 04, 07, 19, 26, 49, 50; Bonus Ball: 46.
  • Lotto Plus 1 numbers: 06, 12, 24, 32, 36, 47; Bonus Ball: 49.
  • Lotto MAX 5 numbers: 05, 12, 19, 21, 30, 46; Bonus Ball: 13.
  • Additional video content available on the SW YouTube Channel.
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