Lotto results for Saturday, June 27 2026
Lotto: 02 | 10 | 21| 37 | 42 | 43 Bonus Ball: 34
Lotto Plus 1: 03 | 09 | 10 | 13 | 23 | 47 Bonus Ball: 52
Lotto MAX 5: 07 | 32 | 35 | 41 | 42 | 47 Bonus Ball: 51
- Lotto results for Saturday, June 27, 2026, have been announced.
- Main Lotto numbers: 02, 10, 21, 37, 42, 43; Bonus Ball: 34.
- Lotto Plus 1 numbers: 03, 09, 10, 13, 23, 47; Bonus Ball: 52.
- Lotto MAX 5 numbers: 07, 32, 35, 41, 42, 47; Bonus Ball: 51.
- Players can check their tickets against these numbers for winnings.