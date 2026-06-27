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Lotto results for Saturday, June 27 2026

By Sunday World
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The lotto results for Saturday, June 27 2026, are available.

Lotto results for Saturday, June 27 2026

Lotto:                02 | 10 | 21| 37 | 42 | 43          Bonus Ball: 34

Lotto Plus 1:      03 | 09 | 10 | 13 | 23 | 47          Bonus Ball: 52


Lotto MAX 5:      07 | 32 | 35 | 41 | 42 | 47           Bonus Ball:  51

  • Lotto results for Saturday, June 27, 2026, have been announced.
  • Main Lotto numbers: 02, 10, 21, 37, 42, 43; Bonus Ball: 34.
  • Lotto Plus 1 numbers: 03, 09, 10, 13, 23, 47; Bonus Ball: 52.
  • Lotto MAX 5 numbers: 07, 32, 35, 41, 42, 47; Bonus Ball: 51.
  • Players can check their tickets against these numbers for winnings.

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