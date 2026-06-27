Lotto results for Saturday, June 27 2026

Lotto: 02 | 10 | 21| 37 | 42 | 43 Bonus Ball: 34

Lotto Plus 1: 03 | 09 | 10 | 13 | 23 | 47 Bonus Ball: 52

Lotto MAX 5: 07 | 32 | 35 | 41 | 42 | 47 Bonus Ball: 51