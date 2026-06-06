Lotto results for Saturday, June 6 2026
Lotto: 08 | 16 | 20| 40 | 50 | 51 Bonus Ball: 22
Lotto Plus 1: 11 | 12 | 35| 44 | 45 | 46 Bonus Ball: 41
Lotto MAX 5: 12 | 25 | 28 | 31 | 48 | 49 Bonus Ball: 20
- Lotto results for Saturday, June 6, 2026, were announced.
- Main Lotto numbers: 08, 16, 20, 40, 50, 51; Bonus Ball: 22.
- Lotto Plus 1 numbers: 11, 12, 35, 44, 45, 46; Bonus Ball: 41.
- Lotto MAX 5 numbers: 12, 25, 28, 31, 48, 49; Bonus Ball: 20.
- Players are encouraged to check their tickets against these winning numbers.