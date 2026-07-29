Lotto results for Wednesday, July 29 2026

Lotto: 04 | 15 | 22 | 24 | 41 |52 Bonus Ball: 48

Lotto Plus 1: 03 |10 | 14 | 18 | 26 | 49 Bonus Ball: 38

Lotto MAX 5: 20 | 36 | 37 | 44 | 45 | 51 Bonus Ball: 24

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