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Powerball results for Friday, September 18 2026

By Sunday World
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Powerball results for Friday, September 18, 2026 have been revealed.
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Powerball results for Friday, September 18 2026

Powerball numbers:

02 | 04 | 06 | 08 | 43  Powerball: 15

Powerball Xtra numbers:

04 | 13 | 21 | 32 | 48  Powerball: 01

  • The Powerball numbers for Friday, September 18, 2026, were 02, 04, 06, 08, and 43.
  • The Powerball number drawn was 15.
  • The Powerball Xtra numbers for the same draw were 04, 13, 21, 32, and 48.
  • The Powerball Xtra Powerball number was 01.
  • The results are provided for the draw held on Friday, September 18, 2026.
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