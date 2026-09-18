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Powerball results for Friday, September 18 2026
Powerball numbers:
02 | 04 | 06 | 08 | 43 Powerball: 15
Powerball Xtra numbers:
04 | 13 | 21 | 32 | 48 Powerball: 01
- The Powerball numbers for Friday, September 18, 2026, were 02, 04, 06, 08, and 43.
- The Powerball number drawn was 15.
- The Powerball Xtra numbers for the same draw were 04, 13, 21, 32, and 48.
- The Powerball Xtra Powerball number was 01.
- The results are provided for the draw held on Friday, September 18, 2026.