Powerball results for Tuesday, September 29 2026
Powerball numbers:
17| 19 | 24 |43| 44 Powerball: 06
Powerball Xtra numbers:
17| 18 | 22 |34| 50 Powerball: 02
- The Powerball numbers for Tuesday, September 29, 2026, are 17, 19, 24, 43, and 44.
- The Powerball for the main draw on this date is 06.
- The Powerball Xtra numbers for Tuesday, September 29, 2026, are 17, 18, 22, 34, and 50.
- The Powerball for the Xtra draw on this date is 02.
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